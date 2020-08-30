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ثمّن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت باسم القيسي، المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال الجسر الجوي الإغاثي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، إثر الانفجار الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت.
وأكد في تصريح له، أن المملكة لم تتأخر يوماً في تقديم العون لمساعدة لبنان في تخطي محنته، معرباً عن شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعباً على هذه الوقفة غير المستغربة.انفجار بيروت لبنان بيروت
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 03:14 PM
"القيسي": السعودية لم تتأخر يوماً في تقديم العون لمساعدة لبنان في تخطي محنته
ثمّن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت باسم القيسي، المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من خلال الجسر الجوي الإغاثي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، إثر الانفجار الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت.
وأكد في تصريح له، أن المملكة لم تتأخر يوماً في تقديم العون لمساعدة لبنان في تخطي محنته، معرباً عن شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعباً على هذه الوقفة غير المستغربة.
، رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت يثمّن المساعدات المقدمة من المملكة عقب الانفجار ،
المصدر : الخليج 365
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