للمعلمين والمعلمات || الاستعلام عن العلاوة السنوية في السعودية عبر رابط نظام فارس

وزارة التعليم السعودي فعلت خدمة الاستعلام عن العلاوة السنوية برقم الهوية الوطنية والسجل المدني، حيث يستطيع كافة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات معرفة موعد صرف العلاوة السنوية الخاصة بهم، حيث حددت الوزارة موعدها بشكل رسمي والذي سوف يكون في اليوم (27) من كل شهر ميلادي، كما حددت الوزارة قيمة العلاوة على حسب الدرجة الوظيفية لكل معلم ومعلمة حيث يمكن معرفة مقدارها من خلال الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية للاطلاع على تفاصيلها بشكل إلكتروني.

نظام فارس الخدمة الذاتية يعتبر همزة الوصل بين شاغلي الوظائف التعليمية ووزارة التربية والتعليم السعودي، حيث يمكن الحصول على الإجازات وتمديد الإجازة وغيرها من الطلبات بشكل إلكتروني، كما يمكن الحصول على العلاوة السنوية والبدلات والمكافآت وغيرها من الخدمات عن طريق هذا النظام الإلكتروني الذي يتبع وزارة التعليم السعودي، كما أن هناك العديد من الاستعلامات الإلكترونية يمكن لكافة المستفيدين من المعلمين والمعلمات معرفتها من خلال الاطلاع على بيانات كشف الراتب للتعرف على المرتب الأساسي والخصومات التي سجلت على المعلم والمعلمة خلال فترة العمل.

الاستعلام عن العلاوة السنوية في السعودية

تتلخص طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق الدخول على موقع نظام فارس من ثم إدخال البيانات المطلوبة منك من أجل البحث في قائمة الخدمات الإلكترونية عن خدمة تعريف الراتب للاطلاع على العلاوات والبدلات بشكل تفصيلي، علما بأنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمة الإلكترونية جميع الموظفين التعليمين سواء كانوا معلمين من الرجال والنساء أو إداريين.