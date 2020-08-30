“الآن طالع” شروط بنك التسليف الجديدة لطلب قرض الزواج أو قرض الأسرة أو قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

شروط بنك التسليف الجديدة، اعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن كافة الشروط والمتطلبات من اجل الحصول علي المنتجات والقروض المتاحة، حيث يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم الاطلاع علي تلك الشروط والضوابط من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك السعودي للتسليف والادخار، فدائما ما يقوم البنك بتقديم كافة الخدمات التي من خلالها تمكن جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من تلك القروض المالية التي تساعد جميع الأفراد وأيضا أصحاب المؤسسات الصغيرة من أنشاء مشاريع صغيرة في كافة المجالات، كما يقدم بنك التسليف السعودي تمويل لجميع أصحاب المهن وأيضا السائقين الذي يحملون رخص قيادة حيث يوفر لهم بنك التنمية الاجتماعية شراء سيارات جديدة بدون مقدم.

شروط بنك التسليف الجديدة

بنك التسليف السعودي قام بوضع بعض من الشروط حيث يمكن الاطلاع علي الشروط التي وضعها البنك للزواج من خلال النقاط التالية الموضحة لكم بالأسفل.

يشترط أن تكون الزوجة سعودية.

أن يكون الزواج للمرة الأولى.

تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة.

شروط قرض الأسرة في بنك التسليف

يشترط ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي، وكذلك أي فرد من أفراد الأسرة.

يدخل الابن أو البنت ضمن أفراد الأسرة والذي يبلغ عمره من سن 24 ما لم يكون موظف أو متزوج، حيث يطبق علي الأنثي أيضا.

شروط قرض الترميم في بنك التسليف