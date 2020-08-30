هنا .. “آلية” الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية أو السجل المدني

موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوفر خدمة الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، وذلك للتعرف علي موعد صرف المستحقات التأمينية في حسابات جميع المستفيدين من التامين الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، فالكثير من المتقاعدين يمكنهم تقديم طلب مشترك جديد في التأمينات عبر الموقع الرسمي للمؤسسة عن طريق الدخول علي شبكة الأنترنت، وذلك بدون الذهاب إلي مقرات المؤسسة المنتشرة في العديد من المناطق والمدن بالأراضي الحجازية، حيث يمكن التسجيل في التأمينات أون لاين للمشترك بكل سهولة عن طريق الرابط الإلكتروني الذي سوف نرفقه لمتابعي موقع معاك يا وطن الإخباري بأسفل هذه المقالة.

يمكن التواصل مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السعودية عبر خدمة العملاء الموحد علي الرقم التالي 8001243344 يوميا من الساعة الثانية مساءً حتي العاشرة مساءً وذلك من اجل الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالإضافة بانها تمكن المستفيد من معرفة إذا ما كان مشتركا أم لا، وذلك عن طريق خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، كما يمكن التواصل معاهم من خلال القنوات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الحساب الرسمي التالي (@SaudiGOSI).

الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية

خدمة استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات برقم الهوية الوطنية تتيح للمستفيدين أمكانية التعرف علي بعض من المعلومات المتعلقة بعدد المدد التأمينية المسجلة وذلك عقب الاستعلام مباشرة علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني، حيث تتلخص خطوات الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية في النقاط التالية.

الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية .

. الذهاب إلي تبويب الخدمات الإلكترونية الموجود بالقائمة الرئيسية.

اختيار التأمينات أون لاين من قائمة الخدمات الإلكترونية.

إدخال رقم الهوية والسجل المدني.

إدخال رمز كود الكابتشا.

النقر علي أيقونة استعلام.

بعدها مباشرة سوف تظهر لك كافة البيانات المتعلقة بموعد إيداع المستحقات المالية في التأمينات الاجتماعية بالتاريخ الميلادي والهجري، وكذلك اسم المنشأة التي كنت تعمل بها، تاريخ التحاق المستفيد بالعمل وتاريخ نهاية الخدمة المدنية بالمنشأة، واسم مكتب العمل التابع له المشترك وغيرها من البيانات الأخري.

تحديث : الفئات المستهدفة للتأمينات هم الموظفين الذين يتبعون القطاع الحكومي أو العاملون بالقطاع الخاص، والذي أحيلوا للتقاعد بعد بلغهم سن الستين عاماً، وكذلك المواطنين الذين أصيبوا بالعجز الكلي بسبب أصابات أثناء العمل، بالإضافة إلي المواطنين المتوفين الذين كانوا يعملون بالهيئات الحكومية والخاصة، حيث دعي المتحدث الرسمي للمؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المشتركين من المستفيدين الدخول علي الموقع الرسمي من اجل الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.