الاستعلام عن صلاحيه الإقامة في المملكة العربية السعودية برقم الإقامة لجميع المقيمين في السعودية

نقدم لكم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، في اطار متابعة موقع معاك يا وطن لكل ما يخص إخواننا المغتربين بالأراضي الحجازية، نقدم لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن أقامة وافد، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين عن رابط موقع ابشر الجديد من أجل الدخول عليه للاطلاع على بيانات بطاقة الإقامة الخاصة بالمغتربين، وذلك من اجل تجديدها قبل موعد انتهائها بشكل إلكتروني وذلك عن طريق القنوات البنكية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام الإلكتروني عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحيه الإقامة

خدمة استعلام عن حالة الإقامة تبين لجميع المقيمين بالأراضي الحجازية مدة تاريخ انتهاء الإقامة وتوضح أيضا إذا ما كانت سارية أو منتهية، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخري التي يمكن من خلالها سداد قيمة الرسوم المقررة لاستخراج بطاقة إقامة وافد جديدة عن طريق خدمات أبشر الإلكترونية المتنوعة، فنحن من خلال موقع معاك يا وطن سوف نوضح لكم طريقة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة حتي نسهل الأمر على جميع الكفلاء وأصحاب الشركات من المواطنين السعوديين.

الدخول على رابط موقع ابشر تسجيل دخول .

. عقب الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية.

سنجد قسم الجوازات سنختار من القائمة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعدها ندخل رقم الإقامة بالخانة الأولي.

وفى الخانة الثانية رقم رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام.

النقر على أيقونة عرض.

عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات المتعلقة بالوافد سوف تظهر لكم المعلومات المتعلقة ببطاقة الإقامة وذلك من اجل التعرف إذا ما كانت الإقامة صالحة أو منتهية.

وختاما وضعنا لكم مقطع فيديو يشرح لكم طريقة الاستعلام عن مدة انتهاء الإقامة بشكل مرئي وذلك حتى نسهل الأمر على جميع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية.