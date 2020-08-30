موعد إنطلاق مهرجان "أفلام السعودية" عبر الانترنت

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالشراكة مع الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران "اثراء"، يوم أمس السبت موعد إنطلاق مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة.

وأكدت أن سيطلق المهرجان مساء الثلاثاء القادم من سبتمبر 2020، عبر الإنترنت - قناة اليوتيوب - ويأتي المهرجان في هذه الدورة بتنظيم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020.

يستهل المهرجان برامجه السينمائية الـ23 على مدار الـ24 ساعة خلال أيام المهرجان الستة، بهدف توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث يبدأ في استديو مباشر كافتتاح يستعرض المسابقات ولجان التحكيم ويقدمه الفنان عبدالمجيد الكناني يوميا في تمام الساعة السادسة وحتى 11م، وتعرض الأفلام السعودية المقبولة للمنافسة على جوائز المهرجان على شكل (10 مجموعات) كل يوم مجموعتان الساعة السابعة مساء والساعة الحادية عشرة مساء، يتبع كل مجموعة أفلام نقاش مع مخرجيها، وستعرض إعادة لكافة الأفلام والبرامج في اليوم التالي.

ويقدم المهرجان 5 ندوات هي «ندوة مستقبل الأفلام السعودية، تحولات الصورة في السينما الشعرية، نحو صناعى السينما السعودية، ندوة السينما ما بعد كوفيد 19، ندوة الأفلام السعودية في صالات السينما»، كما يقدم «برنامج كتاب المهرجان» مخصص للحوارات مع مؤلفي ومترجمي الكتب التي أصدرها المهرجان، تلخيصا عن موضوع الكتاب ونظرة عن كثب على المحتوى مع المؤلف أو المترجم، يحاورهم الفنان محمد الفرج. كما اورد الموقع السعودي "عكاظ".

ويقدم في برنامج «مقهى الأفلام» حوارات مع مجموعة من صناع الأفلام السعوديين، تناقش هذه المواضيع «كتابة السيناريو، تجربة الممثل والأداء، تكوين الصورة في الفيلم، مونتاج الفيلم وهندسة الصوت، تجارب في انتاج الفيلم الطويل» يقدم فيها الضيوف تجاربهم ورؤيتهم للمستقبل حسب أدوارهم في صناعة السينما السعودية، يحاورهم المخرج محمد السلمان.

• إحصائيات عن المهرجان:

- عدد مسابقات المهرجان: 4

- عدد الأفلام المقبولة: 54 فيلما

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- عدد السيناريو غير المنفذ: 172

- عدد البرامج في المهرجان: 23

-عدد الكتب: 6

- عدد الندوات: 5

- عدد الحوارات مع صناع الأفلام: 5

- عدد المشاركين في الحوارات والندوات: 41 ضيفا

- عدد المحاورين للضيوف والندوات: 15

- مجموع الجوائز: 285 ألف ريال سعودي.