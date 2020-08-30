السعودية | “الملكية الفكرية” تبحث تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:45 مساءً, 30 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اجتماعه الثاني عشر “افتراضياً”، برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حيث تم الاطلاع على أبرز أعمال ومستجدات الهيئة والمبادرات التي قدمتها خلال الفترة السابقة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، خلال الاجتماع القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء ذات العلاقة بعمل الهيئة وما تم حيالها، والمرحلة الحالية للخدمات المقدمة وأبرز الإحصائيات المتعلقة بعملياتها التشغيلية وخارطة الطريق للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، وخدمات العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.
كما ناقش المجلس أعمال الهيئة وتشكيل لجنة وطنية تعنى بإنفاذ الملكية الفكرية، وكذلك ناقش تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية.
وفي نهاية الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير لمعالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي، ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.
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