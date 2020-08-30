، رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟ ،

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بلغ حجم صادرات المانجو الباكستانية إلى السعودية 7 آلاف طن خلال العام الجاري وهو ضعف المصدر العام الماضي.
وأشار خالد مجيد القنصل الباكستاني في مدينة جدة، إلى أن باكستان صدّرت العام الماضي إلى السعودية 3 آلاف و700 طن؛ إلا أن حجم الصادرات تَضَاعف هذا العام رغم المصاعب الكبيرة في عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".
تنتج باكستان سنويًّا في المتوسط 1.75 مليون طن من المانجو؛ مما يجعلها سادس أكبر منتج للمانجو في العالم.
وتجاوزت باكستان الهدف الإجمالي لتصدير المانجو بهامش كبير خلال الموسم الحالي، وشحنت 100 و25 ألف طن من المانجو إلى الأسواق الخارجية؛ في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة لهذا العام تصدير 85 ألف طن.المملكة العربية السعودية
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 12:47 PM
رقم تَضَاعَفَ مقارنةً بالسنة الماضية متحديًا عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران
بلغ حجم صادرات المانجو الباكستانية إلى السعودية 7 آلاف طن خلال العام الجاري وهو ضعف المصدر العام الماضي.
وأشار خالد مجيد القنصل الباكستاني في مدينة جدة، إلى أن باكستان صدّرت العام الماضي إلى السعودية 3 آلاف و700 طن؛ إلا أن حجم الصادرات تَضَاعف هذا العام رغم المصاعب الكبيرة في عمليات النقل وتوقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".
تنتج باكستان سنويًّا في المتوسط 1.75 مليون طن من المانجو؛ مما يجعلها سادس أكبر منتج للمانجو في العالم.
وتجاوزت باكستان الهدف الإجمالي لتصدير المانجو بهامش كبير خلال الموسم الحالي، وشحنت 100 و25 ألف طن من المانجو إلى الأسواق الخارجية؛ في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة لهذا العام تصدير 85 ألف طن.
، رغم الصعاب.. كم طنًّا من المانجو استوردتها السعودية من باكستان هذا العام؟ ،
المصدر : الخليج 365
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