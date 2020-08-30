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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد جازان
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 12:40 PM
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج وتساقط البَرَد وجريان السيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.
، تشمل 16 محافظة.. "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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