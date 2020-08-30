محمد بن مسعود - الدمام - منذ بدء العمل وخلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية استفاد 44663 مراجعاً من خدمات عيادات "تطمن" بحائل منذ بدء أعمالها حتى الآن. وأوضحت صحة حائل أن الخدمات من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقها من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 12:38 PM منذ بدء العمل وخلال 11 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية Advertisements أكثر من 44663 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في حائل أكثر من 44663 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في حائل استفاد 44663 مراجعاً من خدمات عيادات "تطمن" بحائل منذ بدء أعمالها حتى الآن. وأوضحت صحة حائل أن الخدمات من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقها من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة. الكلمات المفتاحية

، أكثر من 44663 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في حائل ،

المصدر : الخليج 365

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