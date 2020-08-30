شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة التعليم العام: بهذه الخطوات يستطيع الطالب الدخول لـ«مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المتحدثة الرسمية للتعليم العام ابتسام الشهري أنه لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى "منصة مدرستي" وأدوات مايكروسوفت؛ يمكن لهم الآن القيام بذلك أيضا، من خلال التحديثات التالية على المنصة لحساب ولي الأمر، قائد المدرسة. وأرفقت الشهري عبر حسابها الرسمي انفوجراف يوضح خطوات تسجيل عملية الدخول إلى المنصة.

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