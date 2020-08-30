شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2000 كجم مبيدات مخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء في جدة منشأة تبيع مبيدات صحة عامة غير مسجلة، وتم ضبط ٢٠٠٠ كجم من المبيدات المخالفة واتخاذ الاجراءت اللازمة بحق المنشأة.

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