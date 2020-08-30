مركز التواصل والمعرفة المالية يناقش إدراج الشركات في السوق المالية

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية (مبادرة وزارة المالية) مساء اليوم الأحد 06 محرم 1442هـ الموافق 30 أغسطس 2020م، لقاءً افتراضياً بعنوان (إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة) بمشاركة كل من: الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والأستاذ وليد فطاني الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، والأستاذ زيد المفرح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، والأستاذ خالد الخضير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وبحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين والمختصين من القطاع المالي، والمحللين الماليين في البنوك، وممثلي عدد من الشركات العائلية والمساهمة المقفلة، والبنوك، ويدير الجلسة الحوارية للقاء الأستاذ فيصل الشريف المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي.

ويتناول اللقاء عدداً من المحاور، من أبرزها: آفاق الطرح العام ومزاياه، وأهمية التوقيت ووضع السوق للطرح العام، والأسباب الرئيسة للطرح العام، وشروط ومتطلبات الإدراج والطرح العام، كما يناقش اللقاء أهم مسؤوليات الشركات المدرجة للطرح العام، والنقاط الاستراتيجية والاعتبارات الرئيسة في الطرح العام.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.

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