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القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تعلن تغيير عنوان مقرها

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2020-08-30

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تعلن تغيير عنوان مقرها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، اليوم الأحد، أنها انتقلت إلى مقرها الجديد في العنوان التالي: Los Angeles, CA 90025 ، Wilshire Blvd, Suite 700 12400.

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وأشارت القنصلية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تستقبل الاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة الـ10 صباحًا، إلى الساعة الـ 3 بعد الظهر، وحددت الرقم: 4244131556 للاستفسارات الهاتفية.

 

 


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