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شكرا لقرائتكم القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تعلن تغيير عنوان مقرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تعلن تغيير عنوان مقرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، اليوم الأحد، أنها انتقلت إلى مقرها الجديد في العنوان التالي: Los Angeles, CA 90025 ، Wilshire Blvd, Suite 700 12400.
وأشارت القنصلية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تستقبل الاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة الـ10 صباحًا، إلى الساعة الـ 3 بعد الظهر، وحددت الرقم: 4244131556 للاستفسارات الهاتفية.
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