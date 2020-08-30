2020-08-30

الصحة تحذر من أحد المكونات التي تسبب الحساسية بوجبات المطاعم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت وزارة الصحة اليوم الأحد من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدى البعض وتتواجد في وجبات المطاعم.

وأكدت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن الفول السوداني حتى وإن كان بكميات قليلة يسبب حساسية لدى البعض لذا يجب السؤال عن مكونات الطعام قبل تناوله عند الأكل خارج المنزل إذا كان الشخص مصاباً بالحساسية”.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الحساسية ينتشر بين الأطفال والكبار ويمكن أن يسبب تناول كميات ضئيلة من الفول السوداني مضاعفات خطيرة وتبدأ الأعراض بالحكة حول الفم والاحمرار أو التورم بالجسم وغيرها وتتطور حتى ضيق التنفس.

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