شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. مصرع 29 شخصًا في انهيار مطعم بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-30 فيديو وصور.. مصرع 29 شخصًا في انهيار مطعم بالصين متابعات الخليج 365 - متابعة لقي 29 شخصًا مصرعهم كما أصيب آخرون، جراء انهيار مطعم في مقاطعة “شانشي” شمال الصين. Advertisements وذكرت سلطات مقاطعة شانشي أنها انتشلت 57 شخصًا من تحت الأنقاض، توفي 29 منهم وأصيب 28 آخرون على الأقل بجروح إصابة سبعة منهم بالغة. وأضافت أنها شكلت فريق تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات انهيار المبنى المكون من طابقين.

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