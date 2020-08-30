الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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