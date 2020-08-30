بالفيديو.. حكم وضع كاميرات المراقبة بالمنزل للشيخ الماجد

2020-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم وضع كاميرات المراقبة داخل المنزل، حيث أكد أنه جائز في حالة الحراسة ومراقبة الأطفال من أجل حمايتهم.

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وقال الشيخ الماجد خلال برنامج “يستفتونك” إنه إذا وضعت الكاميرات بغرض الحراسة ومراقبة الأطفال أو الخادم، فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبًا في بعض الأحيان.

وتابع: ” أما إذا كان الغرض من وضع الكاميرات هو تجسس الزوج على زوجته أو العكس، أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كباراً، فهذا لا يجوز ” .

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