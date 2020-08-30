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بالفيديو.. حكم وضع كاميرات المراقبة بالمنزل للشيخ الماجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم وضع كاميرات المراقبة داخل المنزل، حيث أكد أنه جائز في حالة الحراسة ومراقبة الأطفال من أجل حمايتهم.
وقال الشيخ الماجد خلال برنامج “يستفتونك” إنه إذا وضعت الكاميرات بغرض الحراسة ومراقبة الأطفال أو الخادم، فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبًا في بعض الأحيان.
وتابع: ” أما إذا كان الغرض من وضع الكاميرات هو تجسس الزوج على زوجته أو العكس، أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كباراً، فهذا لا يجوز ” .
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