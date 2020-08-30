السعودية | شاهد.. انطلاق العام الدراسي "افتراضيا" في السعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. انطلاق العام الدراسي "افتراضيا" في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت اليوم الأحد، الرحلة الدراسية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في السعودية، لخوض عامهم الدراسي الجديد "افتراضياً" في حين استعرضت وزارة التعليم في السعودية نموذجًا لليوم الدراسي للطلاب والطالبات على منصة مدرستي، بعد أن أكدت تخصيص الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة؛ ضمن خطة الإطلاق التجريبي لمنصة مدرستي.

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ونشرت عبر حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو لنموذج يوم دراسي خلال عملية التعلم عن بعد، حيث أكدت أن المنصة التي يستفيد منها كل طالب وطالبة في السعودية، تمثل رحلة تعليمية تفاعلية، تبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، وتضمن التفاعل مع المعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية، ودعم الأسرة وأولياء الأمور لتحقيق النجاح المطلوب خلال عملية التعلم "عن بعد" خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي.

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والمنصة عبارة عن محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

ويبدأ اليوم الدراسي "عن بُعد" للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الثالثة عصراً، مع توفير مدرسة ابتدائية افتراضية صباحية في كل مكتب تعليم، لمن تناسب ظروفه ذلك، لتمكين أولياء الأمور الموظفين من متابعة ومساعدة أبنائهم في المرحلة الابتدائية في التعليم عن بعد.

كما يمكن للمدارس الأهلية والأجنبية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي" وتوفير الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بعد، مع استمرار البث عبر قنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع المراحل الدراسية مع رابط القناة على اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة "إلى جميع الطلبة، ويحقق نواتج تعلم أفضل، وتقليص أي فاقد تعليمي في ظل جائحة كورونا، وتنسق إدارة المدرسة يوماً واحداً في الأسبوع للطلبة الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لإجراء التقييمات والتكليفات، لمقابلة معلميهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بعد عبر تطبيق الروضة الافتراضية.