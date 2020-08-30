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قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد، إن 29 شخصاً قُتلوا وأُصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي- شمالي البلاد، في أثناء حفل عيد ميلاد، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت الوزارة، في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.
وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم، وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 إصابات طفيفة.
وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 11:53 AM
في إقليم شانشي شمالي الصينبالفيديو .. حفل ميلاد ينتهي بانهيار مطعم ومقتل 29 شخصاً
قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد، إن 29 شخصاً قُتلوا وأُصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي- شمالي البلاد، في أثناء حفل عيد ميلاد، حسب وكالة "رويترز".
وأضافت الوزارة، في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.
وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم، وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 إصابات طفيفة.
وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.
، بالفيديو .. حفل ميلاد ينتهي بانهيار مطعم ومقتل 29 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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