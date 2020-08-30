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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 11:51 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل تيماء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تيماء.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.
، تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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