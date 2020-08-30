، تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل تيماء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس