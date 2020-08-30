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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة، وقد يهطل من بعضها أمطار متفرقة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجران".
حالة الطقس الأرصاد
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 11:39 AM
فيما تَوَقّع أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجرانبعضها قد يهطل.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": سحب تتشكل وهنا مناطقها
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة، وقد يهطل من بعضها أمطار متفرقة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجران".
، بعضها قد يهطل.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": سحب تتشكل وهنا مناطقها ،
المصدر : الخليج 365
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