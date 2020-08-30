شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في لوس أنجلوس توضح عنوان مقرها الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): كشفت قنلصية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عن انتقالها إلى مقرها الجديد. كشفت قنلصية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عن انتقالها إلى مقرها الجديد. وأوضحت القنصلية، أن العنوان الجديد هو: Advertisements 12400 Wilshire Blvd, Suite 700 Los Angeles, CA 90025. وأشارت إلى أن للاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ٣ بعد الظهر، هاتف رقم: 4244131556.

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