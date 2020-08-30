شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل محطتين جديدتين للفحص الدوري بالمنطقة الشرقية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات افتتاح محطتين جديدتين قريباً بالجبيل والدمام ليصل عدد المحطات بالمنطقة الشرقية إلى 6 محطات تشرف عليها جميعاً الإدارة العامة للمرور .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالفحص الفني الدوري للسيارات " عبد الكريم الحميد " أن شعار الفحص الفني هو " أمان المركبة " مؤكداً أن المملكة تواكب أحدث المعايير العالمية وهناك وفود زارت المملكة للإستفادة من خبراتها وطلبت تقديم خدمات لديها ، وفقاً لـ " اليوم " .

كما أكد على الفحص المجاني عند إعادته للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لكافة مركبات ذوي الإحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم بجانب مبادرات أخرى وخطط للتطوير .