شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل محطتين جديدتين للفحص الدوري بالمنطقة الشرقية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعتزم الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات افتتاح محطتين جديدتين قريباً بالجبيل والدمام ليصل عدد المحطات بالمنطقة الشرقية إلى 6 محطات تشرف عليها جميعاً الإدارة العامة للمرور .
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالفحص الفني الدوري للسيارات " عبد الكريم الحميد " أن شعار الفحص الفني هو " أمان المركبة " مؤكداً أن المملكة تواكب أحدث المعايير العالمية وهناك وفود زارت المملكة للإستفادة من خبراتها وطلبت تقديم خدمات لديها ، وفقاً لـ " اليوم " .
كما أكد على الفحص المجاني عند إعادته للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لكافة مركبات ذوي الإحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم بجانب مبادرات أخرى وخطط للتطوير .
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