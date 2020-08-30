شكرا لمتابعة خبر عن آلية الحصول على بيانات المستخدم في منصة مدرستي عن طريق قائد المدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أنه ‏لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى منصة مدرستي، وأدوات مايكروسوفت؛ فإنه يمكنهم الآن القيام بذلك أيضاً، من خلال التحديثات التالية على المنصة: حساب ولي الأمر، وقائد المدرسة.

وقالت ابتسام الشهري، أنه يستطيع قائد المدرسة تصدير بيانات المستخدم (حساب مايكروسوفت) وكلمة المرور لطلابه المسجلين بمدرسته، باستخدام الخطوات التالية والتي عن طريقها سيتم إرسال رسالة لولي الأمر.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال: يسجل الطالب دخول على حسابه في مدرستي، ثم يختار من القائمة الرئيسية "إدارة الطلاب"، ومن "إدارة الطلاب" يختار القائمة الفرعية "إدارة بيانات الطلاب"، ويختار القائد "تعديل بيانات الطالب" (أيقونة القلم)، ثم يضغط على أيقونة "عرض كلمة المرور الافتراضية"، ويستخدم القائد المعلومات الظاهرة أمامه لإرسال رسالة شخصية لولي الأمر باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

وكشفت متحدثة التعليم، آلية الدخول بحساب نور لولي الأمر عبر منصة مدرستي، وذلك من خلال: الدخول إلى منصة مدرستي، ثم التوجه إلى خيار " الدخول إلى حساب نور لولي الأمر" والنقر عليه، إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في نظام نور وإدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول.