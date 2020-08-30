شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يتوقع سقوط أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني، بأن اليوم الأحد، وليلة الإثنين سيحمل أمطار خفيفة لغزيرة على بعض أجزاء من المملكة مع وجود رياح متوسطة.

وقال الحصيني بأن الأمطار ستسقط من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتي الرياض والشرقية تمتد للأمارات وسلطنة عمان واليمن.

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وتابع خبير المناخ توقعاته برياح من متوسطة لشبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية.