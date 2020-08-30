- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يتوقع سقوط أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع خبير المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني، بأن اليوم الأحد، وليلة الإثنين سيحمل أمطار خفيفة لغزيرة على بعض أجزاء من المملكة مع وجود رياح متوسطة.
وقال الحصيني بأن الأمطار ستسقط من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتي الرياض والشرقية تمتد للأمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع خبير المناخ توقعاته برياح من متوسطة لشبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني" يتوقع سقوط أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.