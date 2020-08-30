شكرا لمتابعة خبر عن صندوق الإستثمارات يحذر من الإحتيال بإسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر صنوق الإستثمارات من أي مواقع أو حسابات أو تواصل، مع من ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.
وأكد الصندوق بأنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
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