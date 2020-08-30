شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب ومدى جواز ذلك .

وأكد الشيخ " الماجد" خلال برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة الفضائية أن الجائز والمتعامل به تنظيم الإنجاب حيث تترك الزوجة وقت بين كل مولود والآخر حسب قدرتها الصحية .

أما الإمتناع الدائم فلا يجوز لأنه يخالف الفطرة الإنسانية ويخالف الأمر بالتعمير والإنتاج وكثرة المسلمين .

وأضاف أن الشرط غير جائز ويجوز للمرأة مخالفته لأنه من الأمور التي تتجدد الرغبة فيه ، أما عن حرمته أشار أن الحكم بحرمته يحتاج إلى تأمل .