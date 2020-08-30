شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تحذر من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدى البعض بوجبات المطاعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة اليوم الأحد من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدي البعض وتتواجد في وجبات المطاعم .

وأكدت "الصحة " أن الفول السوداني حتى وإن كان بكميات قليلة يسبب حساسية لدى البعض لذا يجب السؤال عن مكونات الطعام قبل تناوله عند الأكل خارج المنزل إذا كان الشخص مصاب بالحساسية .

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الحساسية ينتشر بين الأطفال والكبار ويمكن أن يسبب تناول كميات ضئيلة من الفول السوداني مضاعفات خطيرة وتبدأ الأعراض بالحكة حول الفم والإحمرار أو التورم بالجسم وغيرها وتتطور حتى ضيق التنفس .