شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك سعود: تأجيل الدراسة لطلبة المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الأحد، أنه ‏مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن استمرار قرار تعليق حركة الملاحة الجوية، تم تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ لجميع طلبة المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة.

وأوضحت الجامعة، أن ذلك مع مراعاة عدم احتساب التأجيل لهذا الفصل ضمن العدد الأقصى لمرات التأجيل المسموح بها للطالب بحسب المادة الرابعة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات وقاعدتها التنفيذية والمادة الثانية والعشرون من اللائحة الموحدة للدراسات العليا.

وأشارت الجامعة إلى أنه بالنسبة لطلبة المنح المتخرجون من نفس الجامعة للمرحلة السابقة ومرشحون للقبول في درجة علمية أعلى ولم يصدر لهم أرقام جامعية بعد؛ سيتم إصدار الأرقام الجامعية على الفصل الدراسي الثاني أو لحين انتهاء تعليق السفر إلى المملكة والوصول إلى مقر الجامعة.