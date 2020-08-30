شكرا لمتابعة خبر عن جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الأول عبر قنوات «عين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن ‏جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يكون فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

وكانت وزارة التعليم، قد أكدت أنه عند عدم توفر الأجهزة أو الانترنت المطلوبة للتعليم عن بعد، يمكن للطالب حضور الدروس عبر قنوات " عين " التعليمية، لافتة إلى أنه على المشرفين التربويين دخول منصة " مدرستي " ومتابعة المعلمين وحضور الحصص الافتراضية.

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