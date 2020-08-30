شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة حائل من رياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب تدني في الرؤية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة حائل من رياح نشطة وأتربة مثارة مما يسبب تدني في الرؤية . وأكدت الأرصاد أن التحذير يشمل الشنان وبقعاء وحائل ، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً ، مطالبة الجميع بالحذر خاصةً قائدي المركبات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبه برياح نشطة وأتربة مثارة على حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.