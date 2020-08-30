شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام صحة عسير يتماثل للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): تماثل سعادة مدير عام ⁧الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري للشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أعراض أحد أنواع حساسية الغذاء والتي ألزمته السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي لعدة أيام ،وقد كانت نتائج الفحوصات الطبية الأخرى التي أجريت له ومن ضمنها الفحص الخاص بفيروس تماثل سعادة مدير عام ⁧الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري للشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أعراض أحد أنواع حساسية الغذاء والتي ألزمته السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي لعدة أيام ،وقد كانت نتائج الفحوصات الطبية الأخرى التي أجريت له ومن ضمنها الفحص الخاص بفيروس كورونا ، سليمة - ولله الحمد - . وغادر العسيري المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج ؛ مطمئناً الجميع بأنه صحته في تحسن مستمر - بفضل الله - ، وقدم شكره وتقديره لكل من سأل أو تواصل معه للإطمئنان على صحته ، سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية ، وأن لا يريهم مكروه في عزيز لديهم .

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