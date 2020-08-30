شاهد : لاعبو الهلال السعودي يحتفلون بلقب الدوري مع رازفان

أظهر فيديو مصور احتفالات صاخبة من اللاعبين مع مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو بتتويجهم بلقب الدوري السعودي عقب فوزهم على الحزم، في أرض الملعب.

وقام اللاعبين بالاحتفال مع مدربهم كما تواجد في أرض الملعب رئيس النادي فهد بن نافل.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه عقب فوزه (4 - 1) على الحزم، أمس السبت ليتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع النصر الذي فاز (2 - 1) على الفيحاء. كما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

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ويتقدم الهلال على النصر بفارق ست نقاط قبل جولتين على النهاية.