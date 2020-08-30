السعودية: رابط التسجيل في منصة حياك وزارة الخارجية 1442

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين العالقين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم خارج المملكة العربية السعودية، عن رابط التسجيل في منصة حياك التابعة لوزارة الخارجية من أجل العودة للمملكة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية "واس"، إن وزارة الخارجية في المملكة أطلقت منصة إلكترونية حياك لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة، ووضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية عبر تويتر عن تحديثات للمنصة الوطنية الموحدة لمساعدة المواطنين بالخارج على العودة إلى المملكة، لمن لم يتمكن من التسجيل لعدم وجود حساب وصول وطني موحد (أبشر).

رابط التسجيل في منصة حياك وزارة الخارجية 1442 من هنـــــــــا

وخصصت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في العودة الى أراضي المملكة العربية السعودية، مشيرة الى أنه تم وضع رابط آخر لمن ليس لديهم حساب على منصة أبشر.

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وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على حسابه على تويتر: من من باب رعاية القيادة – أيدها الله – المواطنين السعوديين في كل مكان، أطلقت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة، ووضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة الشرفاء والمواطنين بإذن الله.

وتميزت الممكلة العربية السعودية منذ تفشي فيروس كورونا بأصدار التطبيقات الالكترونية التى تساعد المواطنين بعد التنقل من اجل الخفاظ على صحة المواطن من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية في السعودية قد أطلقت منصة الكترونية حياك لعودة المواطنين العالقين خارج المملكة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم والاغلاقات المستمر بسبب تفشي الوباء.