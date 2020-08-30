ضبط مركبة محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر في العمرة

ضبطت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لإشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 80 كجم من الحلويات و 114 كجم من الشابورة و 12 كجم من المعجنات، إضافةً إلى 5 كجم من الكيك، مشيرًا إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

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وأكّد قدح أنَّ البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

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