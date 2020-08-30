خلال مؤتمر كورونا.. «الموارد البشرية» تستعرض عودة كل موظفي القطاع العام

متحدث الصحة يتطرق للتحليل الوبائي للحالات النشطة والحرجة

كشفت وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا. ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحليل الوبائي للحالات النشطة والحرجة، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المحلية والفحوصات. كما يتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني؛ لعودة موظفي القطاع العام بنسبة 100%.

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