بالصور.. جدول حصص الأسبوع الأول للمرحلة الثانوية «عام اختياري- تحفيظ اختياري»

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بدء البث المباشر لشرح دروس الأسبوع الأول لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين، فضلًا عن نشر جداول الأسبوع الأول للمرحلة الثانوية «عام اختياري- تحفيظ اختياري».

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري- تحفيظ اختياري) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب بالضغط هنا.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

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وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها أكملت جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، وتم تهيئة منصة (مدرستي) للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بالدخول للمنصة، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، والدخول للفصل الافتراضي مع المعلّم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، إلى جانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.



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