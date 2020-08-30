الأرصاد عن «طقس الأحد»: رياح مثيرة للأتربة وغبار على 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية اليوم الأحد؛ لافتة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -٤٠ كم/ ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم/ ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر أما البحر فسيكون خفيف الموج.