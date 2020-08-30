بالصور.. الإعلان عن جدول حصص المرحلة الثانوية «المستوى الثالث» عبر قنوات عين

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بدء البثّ المباشر لشرح دروس الأسبوع الأول لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين، فضلًا عن نشر جداول الأسبوع الأول للمرحلة الثانوية «المستوى الثالث».

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بثّ مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب بالضغط هنا.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها أكملت جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة.

إلى جانب تهيئة منصة (مدرستي) للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

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كما هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

وأضافت الوزارة أنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بالدخول للمنصة، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، والدخول للفصل الافتراضي مع المعلّم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، إلى جانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

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