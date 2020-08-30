بالأرقام.. خريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1,859 من أصل 21,630 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 288441 حالة من أصل 313911 إصابة سجلت في المملكة.

ولا يزال يتلقى العلاج (1,773 في جدة، 1,340 في مكة المكرمة، 1,254 في المدينة المنورة، 1,229 في الدمام، 945 في الهفوف، 832 في جازان، 552 في المبرز، 410 في حائل، 402 في بريدة، 377 في القطيف، 371 في الطائف، 371 في نجران، 342 في صبيا، 329 في بيش، 317 في أبو عريش، 308 في تبوك، 303 في الخبر، 290 في ينبع، 274 في الظهران، 265 في صامطة، 252 في خميس مشيط، 237 في عنيزة).

كما يتلقى العلاج أيضًا (218 في الجبيل، 205 في أبها، 193 في القنفذة، 181 في حفر الباطن، 178 في بلجرشي، 147 في قلوة، 147 في وادي الدواسر، 143 في أحد المسارحة، 142في المخواة 134في العيدابي 131في خيبر 131في بللسمر 126 في الخرج، 122 في شرورة، 122 في المذنب، 120 في سبت العلاية، 119 في بقيق، 118 في صفوى، 114 في الحرجة، 110 في العقيق، 99 في الحجرة، 92 في البشائر، 91 في المظيلف).

فيما يتلقى العلاج (87 في بيشة، 84 في الرس 84 في راس تنورة 83 في القوز 81 في البدائع 80 في النعيرية 72 في سراة عبيدة 71 في الأسياح 71 في الليث 68 في رياض الخبراء 68 في الخفجي 65 في خليص 61 في العيون 59 في فيفا 59 في الجفر 58 في المجمعة 58 في البكيرية 55 في سكاكا 55 في الكامل 55 في حوطة بني تميم 55 في العلا 53 في الطوال 52 في ظهران الجنوب 50 في عرعر 50 في عيون الجواء 50 في السليل 49 في النماص 48 في رفائع الجمش).

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بينما يتلقى العلاج (47 في بارق 47 في عفيف 46 في الزلفي 46 في ضمد 44 في الدلم 44 في رجال المع 43 في ضرما 42 في النبهانية 41في قرية العليا 40في ضرية 40في تثليث 40في ضبا 39في المندق 38 في الدوادمي 38 في مليجة 37 في أحد رفيدة 37 في الريث 36 في الباحة 36 في يدمة 35 في البرك 35 في مهد الذهب 35 في الدرعية 34 في الحناكية 33 في المزاحمية 31 في القريات 31 في ثريبان 30 في البدع 30 في القيصومة 30 في بقعاء 29 في رابغ 28في تبالة 27 في أملج 26 في نمرة ).

بينما يتلقى العلاج (25 في الخرمة 25 في حريملاء 24 في الموسم 24 في رنية 23 في القوارة 23 في قصيباء 23 في رفحا 22 في الدائر 22 في تيماء 22 في أضم 21 في الرويضة 21 في العيص 20 في العويقيلة 19 في القحمة 19 في محايل 18 في تنومة 18 في الشنان 18 في الفرشة 17 في تربة 16 في الدرب 15 في بدر الجنوب 15 في الأرطاوية 15 في طبرجل 14 في حبونا 14 في مركز حدود الحديثة 13 في عريعرة 13 في البجادية 13 في ليلى 13 في ساجر 12 في بطحاء 11 في حوطة سدير 11 في تمير 11 في القرى 11 في القريع).

في حين يتلقى العلاج (10 في عقلة الصقور 10 في قيا 10 في الغزاله 10 في المجاردة 10 في شقراء 9 في الشعبة 9 في القويعية 9 في مرات 9 في ميسان 9 في وثيلان 8 في خباش 8 في العارضة 8 في ثادق 8 في حقل 7 في بني حسن 6 في الشملي 6 في رماح 5 في طريف 5 في السليمي 5 في الحريق 5 في الوجه 5 في الحمنة 4 في الحائط 4 في دومة الجندل 4 في الحرث 4 في السحن 3 في الرين 3 في شواق 3 في الخاصرة 2 في موقق 2 في ثول 2 في وادي بن هشبل 2 في نفي 2 في المويه 2 في ظلم 2 في سلوى 2 في سيهات 2 في أم الدوم 1 في سامودة 1 في سميراء 1 في ثار 1 في صوير).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 313911 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 288441 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3840 حالة.