«الحصيني»: هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على 6 مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد1442/1/11هـ وليلة الاثنين- بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب منطقتي الرياض والشرقية تمتد للأمارات وسلطنة عمان واليمن».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على القصيم والرياض والساحل الغربي ونجران وشمال الشرقية/إلا أن يصرفها الله ».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف.

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