بالصور.. جدول الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم، صباح اليوم الأحد، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الأول.

وأوضحت أنَّ دروس هذه الحصص ستكون عبر «قنوات عين» على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب بالضغط هنا.

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ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

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