منذ بداية الجائحة.. التفاصيل الكاملة لحالات التعافي من كورونا بالمملكة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 52,509 حالة من إجمالي 288441 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما لازالت 21,630 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (29,011 في مكة المكرمة 28,992 في جدة 16,765 في الهفوف 16,750 في الدمام 16,616 في المدينة المنورة 9,980 في الطائف 7,262 في القطيف 6,632 في الخبر 6,613 في خميس مشيط 6,543 في المبرز 4,886 في الجبيل 4,417 في أبها 4,306في بريدة 4,231 في حائل 3,724 في حفر الباطن 3,371 في الظهران 3,314 في نجران 3,070 في تبوك 2,379 في ينبع 1,981 في جازان 1,833 في بيش 1,718 في وادي الدواسر 1,654 في عنيزة).

فيما تعافى (1,616 في الخرج 1,498 في صفوى 1,450 في الدرعية 1,387 في محايل 1,330 في بيشة 1,220 في أحد رفيدة 1,126 في بقيق 1,000 في شرورة 999 في راس تنورة 929 في أبو عريش 913 في الرس 860 في سبت العلاية 776 في خليص 768 في صبيا 748 في النعيرية 745 في النماص 740 في عرعر 738 في الجفر 705 في القنفذة 693 في الحرجة 654 في صامطة 649 في بللسمر 648 في رجال المع 627 في المذنب 595 في المجمعة 567 في المزاحمية 565 في العيون 554 في سكاكا 548 في حوطة بني تميم 546 في عيون الجواء 513 في سراة عبيدة 497 في تثليث 477 في المجاردة 464 في الخفجي).

بينما تعافى (449 في البكيرية 447 في البشائر 435 في بلجرشي 428 في العيدابي 425 في ظهران الجنوب 425 في الليث 375 في حريملاء 374 في الزلفي 372 في رياض الخبراء 366 في عفيف 360 في الباحة 358 في البدائع 348 في الدوادمي 344 في وادي بن هشبل 343 في بارق 342 في المضة 335 في تربة 334 في ساجر 330 في تبالة 313 في رنية 295 في الأسياح 289 في المظيلف 288 في ضرما 285 في السليل 284 في قلوة 276 في بقعاء 275 في مهد الذهب 266 في مليجة 261 في القوز 260 في السحن 259 في رفائع الجمش 234 في أحد المسارحة).

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كما تعافى (226 في القرى 222 في العقيق 222 في رفحا 222 في قرية العليا 220 في ضبا 216 في أملج 216 في ثريبان 207 في المندق 204 في المخواة 198 في الرويضة 198 في يدمة 196 في الخرمة 196 في حدة 195 في رابغ 192 في شقراء 190 في الدلم 188 في القويعية 186 في تنومة 176 في العلا 174 في الدائر174 في النبهانية 174 في حوطة سدير 169 في الشملي 159 في الحناكية 158 في الحائط 157 في بدر الجنوب 155 في قيا 149 في ثادق 147 في رماح 146 في الكامل 145 في ضرية 143 في بطحاء 141 في الدرب 134 في القريع 130 في الطوال 127 في عريعرة 126 في القيصومة 125 في الشنان 124 في فيفا).

في حين تعافى (123 في المويه 123 في الوجه 116 في أضم 115 في العارضة 115 في أم الدوم 111 في القريات 108 في ليلى 105 في نمرة 101 في ميسان 100 في تمير 99 في وادي الفرع 98 في سلوى 95 في القوارة 91 في الرين 91 في طريف 91 في وثيلان 90 في قصيباء 86 في البرك 86 في المحاني 85 في الغزاله 84 في حبونا 84 في القحمة 82 في حزم الجلاميد 82 في البجادية 79 في الريث 77 في الهدا 76 في العيص 75 في خيبر 71 في طبرجل 71 في الفرشة 68 في موقق 64 في الأرطاوية 63 في خباش 63 في العويقيلة 61 في الحجرة).

وأيضًا تعافى (57 في فرسان 57 في جديدة عرعر 56 في تيماء 54 في الحريق 51 في ظلم 50 في مركز حدود الحديثة 50 في الحمنة 48 في الموسم 47 في البدع 44 في الشعبة 44 في دومة الجندل 43 في ضمد 37 في ثار 34 في عقلة الصقور 34 في مرات 33 في الذيبية 32 في حقل 24 في بني حسن 24 في الحرث 22 في الخاصرة 21 في نفي 20 في سميراء 17 في ثول 15 في شواق 15 في السليمي 14 في الصفيري 11 في سيهات 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7 في الرقعي 7 في الغاط 6 في ابو عروة 5 في صوير 3 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 2 في السعيرة 1 في أبوراكة 1 في حداد بني مالك 1 في السليمانية 1 في حرض).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 313911 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 288441 حالة، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3840 حالة.