بالصور.. التعليم تعلن جدول حصص الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم، صباح اليوم الأحد، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول.

وأوضحت أن دروس هذه الحصص ستكون عبر «قنوات عين» على تردّد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب بالضغط هنا.

ويعود أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة اليوم الأحد، في مستهلّ عام دراسي استثنائي في ظلّ جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها أكملت جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة.

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إلى جانب تهيئة منصة (مدرستي) للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبثّ الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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