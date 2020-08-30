السعودية اليوم / بلدية العمرة الفرعية بمكة تضبط مركبة محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر



مكة المكرمة 11 محرم 1442 الموافق 30 أغسطس 2020م واس

ضبطت بلدية العمرة الفرعية اليوم مركبة نقل محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة ومخالفة للاشتراطات الصحية وكانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط المركبة المخالفة لإشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال ال موحد940.

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10:51ت م

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