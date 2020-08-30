السعودية اليوم / مصرع 29 شخصًا في انهيار مطعم بالصين



بكين 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء انهيار مطعم في مقاطعة "شانشي" شمال الصين.

وذكرت سلطات مقاطعة شانشي أنها انتشلت 57 شخصًا من تحت الأنقاض، توفي 29 منهم وأصيب 28 آخرين على الأقل بجروح إصابة سبعة منهم بالغة، مضيفة أنها شكلت فريق تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات انهيار المبنى المكون من طابقين.

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10:43ت م

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