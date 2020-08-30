السعودية اليوم / أوزبكستان تسجل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طشقند 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجلت أوزبكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 350 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 41.303 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 311 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 38.359 حالة .

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10:23ت م

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طشقند 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجلت أوزبكستان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 350 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 41.303 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 311 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 38.359 حالة .// انتهى //10:23ت م0028

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