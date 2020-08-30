السعودية اليوم / فريق التطوع الصحي بصحة الجوف يطبق الاحترازات في مهرجان تذوق



سكاكا 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

شارك فريق التطوع الصحي بصحة الجوف في مهرجان تذوق الذي نظمته أمانة منطقة الجوف في متنزة النخيل بسكاكا خلال الفترة من 7 - 10 محرم الجاري .

وبينت صحة الجوف أن الفريق شارك بـ 20 متطوعاً وأسهموا خلال 300 ساعة عمل تطوع في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحضور, وتوعيتهم بتطبيق التباعد, واستخدام الكمامات والمعقمات ،إلى جانب تنفيذ نقاط فرز في مداخل المهرجان .

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09:27ت م

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