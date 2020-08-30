السعودية اليوم / الهند تسجل 78761 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الهند 78 ألفًا و761 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 948 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 63 ألفًا و498 حالة.

// انتهى //

09:13ت م

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نيودلهي 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسسجّلت الهند 78 ألفًا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و542 ألفًا و 733 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 948 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 63 ألفًا و498 حالة.// انتهى //09:13ت م0014

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